В Олександрії пропонували роботу електрозварникам ручного зварювання

Днями фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості на замовлення роботодавця Олександра Кузькіна провели для безробітних та шукачів роботи міні-ярмарок вакансій за професією електрозварник ручного зварювання.

Роботодавець ознайомив майбутніх претендентів на посаду з вимогами, посадовими завданнями та обов’язками, а також умовами та оплатою праці.

Робота пов’язана з відрядженням, харчування та проживання надаються за рахунок роботодавця. «Від працівника вимагається виконання ручного зварювання в усіх просторових положеннях зварного шва, вміння читати зображення деталей, його послідовність, зварювання просторових металоконструкцій та дотримання техніки безпеки», – наголосив О. Кузькін.

Захід проходив у формі активного діалогу. Присутні ставили запитання, на які отримали вичерпні відповіді.

Участь у ярмарку взяли 11 осіб із числа безробітних, зареєстрованих у міськрайонному центрі зайнятості. В результаті проведеного заходу визначено кілька кандидатур, яких запрошено безпосередньо на виробничу дільницю для стажування та подальшого працевлаштування.