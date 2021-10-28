В Олександрії пропонують роботу із зарплатнею у понад 11 тисяч гривень

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості пропонує роботу, повідомляє “Голос Громади”.

Актуальною є вакансія: інженер з налагодження й випробувань. Розмір заробітної плати: 11500 грн.

Вимоги до кандидата: Освіта вища (спеціаліст, магістр).

Завдання та обов’язки: Щоденно виконувати заміри використання природного газу в котельних установах з дотриманням норм екологічних показників. Складати звіт щодо фактичного використання газу.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-40, 0500125932.