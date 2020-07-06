В Олександрії проревізували дитячий садок на дотримання правил карантину

782

Фахівці Держпродспоживслужби Кіровоградщини продовжують обстежувати дошкільні навчальні заклади, що готуються до відкриття або вже відновили роботу, на предмет дотримання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

З 17 червня в області перевірено 63 ДНЗ, з них у 31 закладі зафіксували недотримання протиепідемічних заходів або ж недостатню підготовку до роботи в умовах карантину. Це садочки в Новоархангельському, Новоукраїнському, Долинському, Олександрійському, Олександрівському, Бобринецькому, Новгородківському, Знам’янському районах, м. Олександрія та м. Світловодськ.

Читайте також:  Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості Кіровоградщини?

Під час обстеження садочків було виявлено ряд порушень, які зобов’язали усунути найближчим часом. Зокрема, у ДНЗ №2 м. Олександрія фахівці виявили, що в журнал температурного скринінгу персоналу та дітей не заносяться фактичні показники температури тіла, а проставляється запис «норма» (N).

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ