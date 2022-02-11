В Олександрії проведуть аукціони з оренди нерухомого майна

Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради організовує аукціон з оренди нерухомого майна:
– 18.02.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., вул. Першотравнева, 9, загальною площею 15,2 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220128-41724;
– 24.02.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., вул. Титова, 2, загальною площею 327,5 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220202-32544;
– 25.02.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., вул. Ярмаркова, 15, загальною площею 4,0 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220203-64263;
– 25.02.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., вул. Діброви, 77, загальною площею 3,0 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220203-65325;
– 25.02.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., вул. Першотравнева, 9, загальною площею 94,1 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220203-29961;
– 03.03.2022 – аукціон з передачі в орендне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., просп. Соборний, 130а, загальною площею 25,75 кв.м, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20220209-02196.
Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).