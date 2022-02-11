В Олександрії проведуть аукціони з оренди нерухомого майна

Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради організовує аукціон з оренди нерухомого майна:

Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).