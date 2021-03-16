В Олександрії проведуть чемпіонат з військово-спортивних багатоборств у пам`ять Максима Бендерова

Днями в Олександрії відбудеться Відкритий обласний чемпіонат з військово-спортивних багатоборств у розділі «Бойове двоборство» пам’яті олександрійця, майстра спорту міжнародного класу, тренера, загиблого учасника бойових дій АТО – Максима Бендерова. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

За інформацією ПСК “Захист” 19 березня в стрілецькому тирі школи №2 пройде мандатна комісія та перший етап змагань – стрільба з пневматичної гвинтівки в положенні лежачи з відстані 10 метрів.

20 березня в ДЮСШ №2 відбудуться поєдинки зі всестильового бою.

Кіровоградщину на змаганнях будуть представляти 5 спортивних клубів – Олександрійський ПСК «Захист», ВПСК «Саланг» з Онуфрієвки, «Скіф» з Благовіщенського та два клуби з Кропивницького – «Samoz» і «Pride».

Охочих приймати участь у змаганнях близько 130 осіб. Також очікуються спортсмени з Хмельницького, Вінниці та Полтави.

Урочисте відкриття змагань відбудеться 20 березня о 12:00 годині в ДЮСШ№2 з обмеженою кількістю глядачів у зв`язку з карантином.