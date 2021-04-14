В Олександрії проведуть масштабну освітню виставку-показ “Освітній вимір: нові можливості сучасної громади”

Олександрійська міська рада готується до проведення в місті виставки-показу «Освітній вимір: нові можливості сучасної громади», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Виставка направлена на ознайомлення представників сфери освіти з новаціями, сучасними тенденціями та вимогами в обладнанні, комплектуванні та меблюванні шкільних кабінетів, ігрових кімнат, інклюзивних класів, їдалень тощо.

Спеціально до виставки для гостей підготували туристичні маршрути Олександрії на пізнавальні буклети-візитівки про місто.

На показі виробники презентуватимуть свою продукцію виключно для Олександрії, серед яких сучасні меблі-трансформери, інтерактивні дошки, ігрові комплекси для інклюзивного навчання та багато іншого обладнання.

Виставка триватиме один день – 23 квітня з 10.00 до 16.00 на території ПК «Світлопільський».