В Олександрії провели флешмоб та відтворили мапу України

Сьогодні, 25 червня, з нагоди святкування 25-ї річниці з дня ухвалення Конституції України в Олександрії провели символічний флешмоб єдності – “Карта України”. Повідомляє “Голос Громади”.

У флешмобі зі створення мапи країни взяли участь посадовці міської ради, депутати та молодь міста.

Завданням флешмобу – об’єднати 25 областей України, які виготовлені у вигляді пазлів й зібрати їх до купи, створюючи цілісне зображення території України.

Цікавим було те, що учасники патріотичного заходу повинні були зобразити на кожному пазлі – області, те, чим характерний регіон і з чим асоціюється, чим в даній області займаються її мешканці.

Наприклад, Кіровоградщина показала себе хліборобною та агропромисловою, Херсонська – на думку приходять смачний баштан та дині, Запорізька – з виготовленням автомобілів ЗАЗ, Вінницька – область фонтанів, Закарпатська – с горами та гарними краєвидами тощо.

В кінці флешмобу присутні зробили загальне фото з готовою яскравою, зробленою власноруч, мапою України.