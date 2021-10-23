В Олександрії провели розважальний захід для дітей, що потребують особливої уваги

Днями для дітей, що потребують особливої соціальної уваги провели розважальний благодійний захід, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт міської ради.

На розваги завітало близько трьох десятків дітлахів села Головківки, серед яких: діти з багатодітних сімей; діти, позбавлені батьківського піклування та діти, що потрапили у складні життєві обставини.

Разом з аніматорами малеча поринула у світ пригод, цікавих конкурсів, розваг та отримала яскравий сюрприз – шоу мильних бульбашок.

По завершенню ігрової програми кожна дитина отримала подарунок й мала нагоду приєднатися до солодкого столу.