В Олександрії провели засідання громадської ради

Днями відбулося чергове засідання громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, повідомляє “Голос Громади”.

На розгляд учасників громадської ради було внесено чотири питання, які стосувалися легалізації найманої праці та «тіньової» зайнятості населення, фінансування громадських організацій у 2022 році й фінансової допомоги з місцевого бюджету на реалізацію проєктів і програм соціальної спрямованості.

Поряд з цим, обговорили заходи, які передбачаються до Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та річниці визволення України від фашистських загарбників, що відзначатимуться у жовтні. Секретар міської ради Вікторія Косяк заслухала та обговорила з присутніми пропозиції щодо відзначення відповідних свят, а також звернення ветеранської організації стосовно допомоги у вирішенні питань незахищених категорій громадян, які потребують особливої уваги.

За результатами засідання громадська рада прийняла рішення взяти інформацію до відома та взяти участь у заходах з нагоди вищевказаних свят.