В Олександрії проводять позапланову перевірку геріатричного пансіонату зі спеціальним відділенням

У Кіровоградській області проводять позапланові перевірки техногенної та пожежної безпеки готелів, пансіонатів, хостелів, будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Днями, інспектори Олександрійського міськрайвідділу У ДСНС в області розпочали інспектування геріатричного пансіонату зі спецвідділенням м. Олександрія.

Перевірки направлені на ревізування стану шляхів евакуації, систем автоматичного протипожежного захисту, джерел протипожежного водопостачання, наявність та справність первинних засобів пожежогасіння, стан утримання електромережі і т.п.

Крім того, з персоналом проводять практичні тренування щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, зокрема стосовно забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.