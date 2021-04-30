В Олександрії проїжджу частину біля Центрального ринку звільняють від кіосків

Про це повідомляє директор підприємства Олександр Кіяшко на своїй сторінці у Фейсбук, інформує “Голос Громади”.

“Починаємо частково звільняти проїжджу частину вулиці Сагайдачного (колишня Фрунзе). Звільненню підлягає відрізок проїжджої частини від перехрестя вулиць Сагайдачного та Ярмаркової до початку м‘ясного павільйону.

Звільнення проїжджої частини здійснюється з метою організації належного під‘їзду до рибного та м‘ясного павільйонів для можливості розвантаження та підвозу продукції їх працівників, з приводу чого постійно надходять численні скарги від підприємців даних павільйонів” – зазначається в повідомленні.