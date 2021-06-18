В Олександрії привітали медиків з професійним святом

Сьогодні, у переддень Дня медичного працівника, в Олександрії вітали медиків з їх професійним святом, повідомляє “Голос Громади”.
З нагоди святкувань в Олександрійському театрі відбувся концерт та урочистості.
На початку заходу медиків зі святом привітав перший заступник міського голови Юрій Гугленко, начальник управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради Тамара Сакара.
Медичних працівників й ветеранів медицини Олександрійської громади нагородили відзнаками, вручили квіти та подарували святковий тематичний концерт.