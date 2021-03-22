В Олександрії призначено нового начальника юридичного управління міської ради

Від сьогодні розпорядженням міського голови Сергій Кузьменка на посаду начальника юридичного управління міської ради призначено Андрія Альпова, повідомляє “Голос Громади”.

Кандидат успішно пройшов конкурсний відбір, стажування і прийнятий на роботу з посадовим окладом та відповідно до штатного розпису.

Альпов Андрій Володимирович має вищу юридичну освіту, постійно підвищує її рівень. Так, у 2020 році закінчив Київський університет сучасних знань. Досвід роботи юристом у різних сферах складає понад 20 років. Працював у приватних та державних установах, тривалий час займався приватною практикою. Останнє місце роботи перед призначенням на посаду начальника юридичного управління – Приютівська селищна рада.