В Олександрії розчистили найпроблемніші зливні каналізації, які не діяли десятками років

Проблема мешканців приватного сектору по вулиці Михайла Грушевського, що поблизу дитячої лікарні, нарешті вирішилась. Вода, яка протягом десятиліть збиралася на дорогах після сильних злив і блокувала не лише рух автомобілів, але й пішоходів, нарешті самостійно стікає у прочищені колектори. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на відео “КТМ”.

Почистили зливну каналізацію починаючи від вулиці Козацької, що біля дитячої лікарні, по вулиці Грушевського, Зарваницького, відремонтували відкриту зливну канаву по вулиці Верхній провулок.

До цього мешканці приватних секторів на вказаних вулицях під час негоди звертались за допомогою до рятувальників, аби ті відкачали воду.

Начальник управлянні ЖКГ Михайло Сулятицький зазначив, що розчищено від сміття 700 м труб, роботи з розчищення триватимуть й надалі. На черзі вулиця Софіївська і Сокальського.