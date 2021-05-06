В Олександрії розглянули претендентів для нагородження відзнакою за заслуги перед містом

Нещодавно під керівництвом секретаря міської ради Вікторія Косяк відбулося засідання депутатської комісії з визначення осіб для нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Комісія розглянула подання про порушення клопотання щодо присвоєння цього звання трьом кандидатам.

Серед представлених кандидатів на премію поважні і відомі олександрійці, які багато років працювали на благо рідного міста, мають активну громадянську позицію, своєю багаторічною сумлінною роботою зробити внесок у розвиток важливих галузей та сприяли підвищенню престижу Олександрії серед інших міст.

Комісія підтримала усіх кандидатів на вручення відзнаки «За заслуги перед містом Олександрією». Остаточне рішення буде прийняте на сесії міської ради.