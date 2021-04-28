В Олександрії розшукують рудоволосих “дітей-сонечок”

В Олександрії влаштують конкурсний відбір з подальшою фотосесію для рудоволосих дітлахів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку Валерія Жванка у Фейсбук.

“Пропозиція для батьків міста Олександрії і району. Для спільного фото-проекту Валерія Жванка і Центральної міської бібліотеки для дітей: «Руді… і не тільки» (“Рыжие… и не только”) шукаємо і запрошуємо дітей з рудим кольором волосся різних відтінків. Дівчаток і хлопчиків віком від 6 до 12 років з бойовим, непосидючим, розбишацьким характером.

Відбір проводиться дистанційно. Шановні батьки, якщо Ви хочете прийняти участь у попередньому відборі, надішліть дві фотографії вашої дитини, на електронну адресу Центральної міської бібліотеки для дітей – librarygagarina@gmail.com

В супроводжувальному тексті вкажіть ТІЛЬКИ вік дитини та зручний для Вас контакт (телефон чи електронну адресу). До кінця травня попередній відбір буде закінчено і Ви отримаєте запрошення на пробну фотосесію.

Зазначаємо, що робота і фотографа, і моделей у цьому проекті не передбачає фінансової винагороди” – йдеться у тексті повідомлення.

Цікаво, скільки дітей сонця проживає у нашому місті!?