В Олександрії рятувальники деблокували хворого чоловіка з власного помешкання

Вчора, 18 січня, олександрійські рятувальники надали допомогу по відкриванню дверей помешкання, у якому чоловік потребував медичної допомоги, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Допомога по відкриванню міжкімнатних дверей знадобилась у квартирі по вул. Братській. Чоловік 1938 р.н. потребував невідкладної медичної допомоги.

Бійці 2-го ДПРЗ, що прибули за викликом, відкрили двері у помешканні, забезпечивши доступ медиків до хворого. Після цього його було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги.