В Олександрії сервісний центр МВС повідомив про перенесення практичних іспитів для водіїв

Доводимо до відома олександрійців, що через негоду Сервісний центр МВС в Олександрії скасував проведення практичних занять для кермувальників, інформує “Голос Громади”.

“Снігопади внесли свої корективи у приймання практичних іспитів.

Територіальні сервісні центри №3542 м. Олександрія, №3543 м. Бобринець, №3544 м. Мала Виска, №3545 м. Благовіщенське через негоду, практичні іспити тимчасово не проводять.

Слідкуємо за прогнозом погоди та за відновленням роботи майданчиків для складання іспитів. Бережіть себе та своїх близьких” – йдеться у повідомленні.