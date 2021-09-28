В Олександрії ще десяток хворих на COVID-19 додалось за добу

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 27 вересня було зроблено 142 ПЛР-тести, виявлено 10 хворих на COVID-19.

На сьогодні в Олександрії лікується 80 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі 5, дітей.

У стаціонарі інфекційного відділення знаходиться 20 пацієнтів, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів залишається 60 хворих.

На сьогодні на пневмонію хворіють 118 осіб, у тому числі 8 дітей.

У стаціонарах перебуває 7 дітей та 60 дорослих, серед яких 4 людини перебувають під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні вдома з пневмонією знаходиться 51 хворий.