В Олександрії шість відділень Укрпошти приєднались до проєкту «Щасливі години для платежів»

«Щасливі години для платежів» діють у 1323 відділеннях Укрпошти. Зокрема, у вересні проєкт стартував ще у 292 поштових відділеннях, де можна сплачувати за комунальні послуги за вдвічі меншу комісію, з них 6 в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.

«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.

Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.

Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.

«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі.

Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.

Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень та до 13:00.

Перелік відділень Укрпошти в Олександрії “Щасливі години”.