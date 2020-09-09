В Олександрії шість відділень Укрпошти приєднались до проєкту «Щасливі години для платежів»

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«Щасливі години для платежів» діють у 1323 відділеннях Укрпошти. Зокрема, у вересні проєкт стартував ще у 292 поштових відділеннях, де  можна сплачувати за комунальні послуги за вдвічі меншу комісію, з них 6 в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.

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«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.

Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.
Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.
«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі.
Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.
Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень та до 13:00.
Перелік відділень Укрпошти в Олександрії “Щасливі години”.

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