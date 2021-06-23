В Олександрії шукачі роботи знайомились з перевагами легальної зайнятості

Переваги легальної зайнятості, ризики нелегального працевлаштування та нелегальної трудової міграції обговорювались під час семінару із загальних питань зайнятості для безробітних та шукачів роботи, що відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості. До участі у заході долучилась представниця головного управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області Ірина Хованюк.

Фахівчиня міськрайонного центру зайнятості Вікторія Фалєєва ознайомила присутніх з сучасними підходами до отримання послуг державної служби зайнятості, електронними сервісами служби, станом ринку праці, а також розповіла про шляхи запобігання дискримінації та гендерній нерівності при влаштуванні на роботу.

Крім того, В. Фалєєва ознайомила присутніх з економічними та соціальними гарантіями, які надає громадянам офіційна легальна зайнятість. «Важливим фактором у забезпеченні нашого сьогодення та майбутнього є легальна зайнятість. Офіційне працевлаштування гарантує нам соціальні виплати та допомогу: допомогу по безробіттю, допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі настання таких випадків та інші», – наголосила фахівчиня міськрайонного центру зайнятості.

І. Хованюк надала присутнім інформацію щодо спрощення доступу до вебпорталу пенсійного фонду України, ознайомила шукачів роботи з механізмом подання трудової книжки через вебпортал ПФУ, а також отримання інформації про набутий стаж для призначення соціальних виплат.

Під час заходу безробітні найбільше цікавилися питаннями державних гарантій та пільг у сфері соціального забезпечення. Присутні мали нагоду поставити питання, що їх цікавили, та отримати фахові відповіді.