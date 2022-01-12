В Олександрії шукають героїв для участі в реаліті “Хата на тата”

Така інформація шириться у мережі Інтернет, інформує “Голос Громади”.

“Телеканал СТБ шукає героїв для участі в реаліті “Хата на тата”. Потрібен головний герой з почуттям гумору. Жінка, заклопотана домашнім побутом, їде на відпочинок (За рахунок телеканалу СТБ). Чоловік залишається вдома з дітьми та виконує домашню роботу. Виграш 50 000 гривень. До розгляду приймаються родини, в яких не менше, ніж двоє дітей”.

Судячи з коментарів, в Олександрії чимало родин, які б хотіли спробувати себе у такій ролі. Час покаже, чи вдасться якійсь олександрійській родині потрапити до телепроєкту.