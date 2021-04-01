В Олександрії шукають креативників для створення логотипу-візитівки міста

В Олександрії проведуть відкритий конкурс на створення логотипу свята «275-та річниця з дня заснування міста Олександрії», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Учасники конкурсу мають створити унікальний логотип, що сприятиме туристичній привабливості Олександрії, поширенню інформації про місто; використанню єдиного візуального стилю в рекламних, промоційних та інших заходах; формуванню позитивного іміджу міста, його історико-культурної спадщини та економіко-інвестиційного потенціалу.

Конкурс триватиме з 2 квітня по 11 травня цього року і включатиме в себе 3 етапи:

– І етап: з 2 по 23 квітня – подання конкурсних робіт;

– ІІ етап: з 24 по 30 квітня – півфінал для 5 конкурсних робіт, які набрали найбільше балів;

– ІІІ етап: з 1 по 7 травня – фінальне оцінювання та визначення переможця.

Результати конкурсу будуть оголошені 11 травня.

Свої роботи у векторному форматі учасники зможуть надсилати до 16 години 23 квітня в управління культури і туризму міської ради на електронну пошту: ukitomr@ukr.net

Додаткова інформація за посиланням:

http://olexrada.gov.ua/doc/news/01042021.pdf