В Олександрії шукають орендарів нежитлових приміщень

В Олександрії проведуть аукціони на визначення орендарів нежитлових приміщень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Олександрійської міської ради організовує на 04.02.2021 проведення аукціонів планується на 04 лютого поточного року.

Орендарів визначатимуть на:

– нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 11, загальною площею 191,6 кв.м (початкова ціна реалізації лоту 2430,57 грн, початок аукціону: 04.02.2021 11:25, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-14-000044-3);

– нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 117, загальною площею 216,6 кв.м (початкова ціна реалізації лоту 6259,07 грн, початок аукціону: 04.02.2021 12:56, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-13-000078-1);

– нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Сидоренка, 6, загальною площею 47,1 кв.м (початкова ціна реалізації лоту 367,81 грн, початок аукціону: 04.02.2021 13:15, посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-13-000153-3).

Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).