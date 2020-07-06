В Олександрії шукають родини для дітей сиріт

З метою поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, олександрійські родини мають можливість взяти дитину на спільне проживання та виховання – створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

В Олександрії наразі успішно функціонують 3 дитячих будинки сімейного типу та 9 прийомних сімей.

Прийомні батьки, батьки-вихователі є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях, несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей, дітей-вихованців. Фінансування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється за рахунок державного бюджету.

Прийомним батькам, батькам-вихователям щомісяця виділяються кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття, м’якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, становить два з половиною прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку (на сьогодні це 4647,5 гривень – на дітей до 6 років і 5795 гривень – на дітей від 6 до 18 років). Крім того, прийомним батькам і батькам-вихователям щомісячно виплачується грошове забезпечення. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Тож якщо Ви прагнете подарувати дітям-сиротам свою батьківську любов і турботу та створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу звертайтеся до Олександрійського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: пр. Соборний, 59 каб. 406 (міська рада), контактний телефон: 7-23-88.