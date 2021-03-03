В Олександрії шукають волонтерів БПД!

Олександрійський МЦ з надання БВПД оголосив про набір волонтерів у сфері надання безоплатної правової допомоги, інформує “Голос Громади”.
Що потрібно буде робити:
допомагати центру з надання БВПД забезпечувати доступ людей до безоплатної правової допомоги;
проводити правопросвітницьку роботу;
організовувати надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;
допомагати з іншими завданнями для реалізації повноважень у сфері захисту прав людини.
Що ми пропонуємо:
унікальний досвід співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги;
можливість пройти безкоштовне навчання, (тренінги, курси, семінари тощо) як у сфері волонтерської діяльності, так і в правовій сфері;
шанс розширити ділові контакти, покращити навички комунікації.
Скільки часу займатиме волонтерська діяльність
Ми очікуємо, що волонтери витрачатимуть на волонтерську діяльність 1–3 години на тиждень або не менше 4-х годин на місяць.
Як стати волонтером БПД
Заповнити анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH;
Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності» та отримати електронний сертифікат: http://academy.legalaid.gov.ua;
Пройти співбесіду з представником центру.
Деталі тут: https://cutt.ly/2lxrWn4
Якщо є питання – пишіть в приватні повідомлення на сторінці чи на пошту: oleksandriya.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua
Телефонуйте: (05235) 7-04-40, +38050-563-72-11
Або приходьте спілкуватися за адресою:
м. Олександрія, вул. Першотравнева,18
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