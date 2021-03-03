В Олександрії шукають волонтерів БПД!

Олександрійський МЦ з надання БВПД оголосив про набір волонтерів у сфері надання безоплатної правової допомоги, інформує “Голос Громади”.

Що потрібно буде робити:

допомагати центру з надання БВПД забезпечувати доступ людей до безоплатної правової допомоги;

проводити правопросвітницьку роботу;

організовувати надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;

допомагати з іншими завданнями для реалізації повноважень у сфері захисту прав людини.

Що ми пропонуємо:

унікальний досвід співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги;

можливість пройти безкоштовне навчання, (тренінги, курси, семінари тощо) як у сфері волонтерської діяльності, так і в правовій сфері;

шанс розширити ділові контакти, покращити навички комунікації.

Скільки часу займатиме волонтерська діяльність

Ми очікуємо, що волонтери витрачатимуть на волонтерську діяльність 1–3 години на тиждень або не менше 4-х годин на місяць.

Як стати волонтером БПД

Заповнити анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH;

Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності» та отримати електронний сертифікат: http://academy.legalaid.gov.ua;

Пройти співбесіду з представником центру.

Деталі тут: https://cutt.ly/2lxrWn4

Якщо є питання – пишіть в приватні повідомлення на сторінці чи на пошту: oleksandriya.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua

Телефонуйте: (05235) 7-04-40, +38050-563-72-11

Або приходьте спілкуватися за адресою:

м. Олександрія, вул. Першотравнева,18

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