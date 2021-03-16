В Олександрії – сім десятків ОСББ

Ще одна багатоповерхівка перейшла в управління ОСББ, повідомляє «Голос Громади».
Перелік олександрійських ОСББ поповнило чергове рішення міської ради, згідно з яким з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 118» безоплатно передано багатоквартирний житловий будинок по проспекту Соборному, 118 первісною балансовою вартістю 40 мільйонів 350 тисяч 307 гривень 76 коп., загальною площею 9803,0 м2, житловою площею 6364,2 м2, площею прибудинкової території 18884,1 м2.
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Таким чином, кількість ОСББ в Олександрії впритул наблизилася до семидесяти.