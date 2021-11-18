В Олександрії скоро буде «п`ята влада»

В Олександрії йде процес формування молодіжної ради, повідомляє «Голос Громади».

З цією метою виконком Олександрійської міськради нещодавно ухвалив рішення про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Олександрійській міській раді.

За визначенням, молодіжна рада (не плутати з молодіжним парламентом) – це консультативно-дорадчий орган, який буде незалежним у прийнятті рішень і впливатиме на спілкування молоді та органів місцевого самоврядування, підвищення розвитку молодіжного лідерства, залучення молоді до вирішення соціально-економічних питань, питань у сфері культури, спорту, освіти, попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі. Основною метою її діяльності буде сприяння взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Олександрійської територіальної громади, узгодженості їй у вирішенні питань пов’язаних із життям молоді та її участю у всіх сферах життя суспільства.

Молодіжну раду можуть складати активні, енергійні, ініціативні молоді люди віком 14-35 років, представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері тощо.

Кількість членів майбутньої молодіжної ради може бути в межах 10-35 осіб. Остаточний склад ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування. Працюватиме вона згідно з положенням, яке затвердить міська рада після установчих зборів.

Як повідомляє веб-портал Олександрійської міської ради, наразі триває збір анкет бажаючих увійти до складу молодіжної ради. Заповнити гугл-форму можна за посиланням:

https://forms.gle/kmYG7k4Co2TynaK58

Для довідки. 1. Молодіжний парламент існує в Олександрії вже упродовж багатьох років, його склад – приблизно 20 осіб, до нього обирається молодь, яка навчається у навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Вік депутатів 14-18 років. Молодіжний парламент проводить свою роботу сесійно, згідно з планом міської ради, та має право брати участь у формуванні молодіжної політики міста; роботі постійних комісій міської ради, днів депутата, а також у роботі сесій міської ради з правом дорадчого голосу.

2.Як відомо, в демократичному суспільстві вважається, що існують чотири гілки влади: законодавча, виконавча, судова і незалежні ЗМІ. Виходячи з цього, молодіжна рада є в переносному розумінні нібито п`ятою владою і з цих міркувань її визначення у заголовку взяте у лапки.