В Олександрії спостерігається позитивна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19

23 грудня було зроблено 79 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 24 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 245 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 12 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Онуфріївської – 4, Світловодської – 5, Петрівської – 3, Приютівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 204 хворих, в тому числі 12 дітей.
Усього станом на 24 грудня хворих на пневмонію – 318 осіб, в тому числі 9 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.
У районній міській лікарні – 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 253 хворих.