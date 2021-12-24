В Олександрії спостерігається позитивна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19

23 грудня було зроблено 79 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 245 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 12 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Онуфріївської – 4, Світловодської – 5, Петрівської – 3, Приютівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 204 хворих, в тому числі 12 дітей.

Усього станом на 24 грудня хворих на пневмонію – 318 осіб, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 253 хворих.