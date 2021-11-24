В Олександрії спостерігається спад інфекціонування коронавірусом – нових випадків за добу в рази поменшало

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії.

23 листопада було зроблено 161 ПЛР-тест, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 332 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 14 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 52 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 5, зі Світловодської – 7, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 5, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 280 хворих, в тому числі 14 дітей.

Усього станом на 24 листопада хворих на пневмонію – 434 осіб, в тому числі 21 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 67 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 74 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 42 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 300 хворих, в тому числі 3 дітей.