12 травня було зроблено 86 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 331 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– 40 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 3, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 5, з Новопразької – 1, з Онуфріївської – 3, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 291 хворий, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 13 травня хворих на пневмонію – 367 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 42 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 5.

У районній міській лікарні – 22 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 281 хворий, в тому числі 1 дитина.