В Олександрії стартував конкурс дитячих малюнків на тему булінгу

В Олександрії оголосили онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.
Діти та підлітки віком до 18 років повинні зобразити малюнок на тему «Протидія булінгу».
Номінацій конкурсу три:
Молодша група (віком до 8 років);
Середня група (віком від 9 до 13 років);
Старша група (віком від 14 до 17 років).
Етапів проведення також три:
I етап – прийом конкурсних робіт з 14 квітня по 14 травня. Голосування за конкурсні роботи триватиме до 23 травня.
II етап – визначення переможців та оголошення результатів конкурсу з 24 по 27 травня;
III етап – нагородження переможців конкурсу, що відбудеться з 28 травня по 4 червня цього року.
Переможці отримають грамотами та призами за 1, 2, 3 місця в кожній номінації.
Організація проведення конкурсу здійснюється Координаційним центром з надання правової допомоги.
Деталі конкурсу на сайті Безоплатної правової допомоги за посиланням: https://bit.ly/3thfwtI