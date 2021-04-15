В Олександрії стартував конкурс дитячих малюнків на тему булінгу

В Олександрії оголосили онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Діти та підлітки віком до 18 років повинні зобразити малюнок на тему «Протидія булінгу».

Номінацій конкурсу три:

Молодша група (віком до 8 років);

Середня група (віком від 9 до 13 років);

Старша група (віком від 14 до 17 років).

Етапів проведення також три:

I етап – прийом конкурсних робіт з 14 квітня по 14 травня. Голосування за конкурсні роботи триватиме до 23 травня.

II етап – визначення переможців та оголошення результатів конкурсу з 24 по 27 травня;

III етап – нагородження переможців конкурсу, що відбудеться з 28 травня по 4 червня цього року.

Переможці отримають грамотами та призами за 1, 2, 3 місця в кожній номінації.

Організація проведення конкурсу здійснюється Координаційним центром з надання правової допомоги.

Деталі конкурсу на сайті Безоплатної правової допомоги за посиланням: https://bit.ly/3thfwtI