В Олександрії стартує ЗНО: графік, адреси та умови проведення

З 25 червня розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє «Голос Громади».
Завтра, 25 червня, в Олександрії відбудеться ЗНО з математики, яке проходитиме у трьох пунктах тестування: ОНВК №17, педагогічному коледжі та політехнічному коледжі.
30 червня пройде ЗНО з української мови та літератури на базі ОНВК №17, Олександрійського колегіуму, педагогічного та політехнічного коледжів.
7 липня відбудеться тестування з англійської мови в ОНВК №17 та Олександрійському колегіумі.
9 липня учасники проходитимуть тестування з історії України на базі ЗНЗ №9, Олександрійського колегіуму, педагогічного та політехнічного коледжів.
13 липня відбудеться зовнішнє оцінювання з біології у пунктах при ЗНЗ №9 та Олександрійському колегіумі.
15 липня відбудеться ЗНО з географії у ЗНЗ №9 та ОНВК №17.
Учасники, які зареєстровані на ЗНО з німецької мови, фізики та хімії, проходитимуть тестування в місті Кропивницькому:
2 липня – з фізики;
6 липня – з німецької мови;
17 липня – з хімії.
Прийшовши до пункту тестування, учасники повинні обов’язково при собі мати запрошення на проходження зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, чорну ручку та бути у захисній масці. За бажанням можна взяти прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.
Під час проведення ЗНО в кабінетах будуть присутні 15 учасників тестування.
Перед тестуванням кожному учаснику проводитиметься температурний скринінг. У закладах будуть забезпечені місця для оброблення рук антисептиками.