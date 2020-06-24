В Олександрії стартує ЗНО: графік, адреси та умови проведення

З 25 червня розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє «Голос Громади».

Завтра, 25 червня, в Олександрії відбудеться ЗНО з математики, яке проходитиме у трьох пунктах тестування: ОНВК №17, педагогічному коледжі та політехнічному коледжі.

30 червня пройде ЗНО з української мови та літератури на базі ОНВК №17, Олександрійського колегіуму, педагогічного та політехнічного коледжів.

7 липня відбудеться тестування з англійської мови в ОНВК №17 та Олександрійському колегіумі.

9 липня учасники проходитимуть тестування з історії України на базі ЗНЗ №9, Олександрійського колегіуму, педагогічного та політехнічного коледжів.

13 липня відбудеться зовнішнє оцінювання з біології у пунктах при ЗНЗ №9 та Олександрійському колегіумі.

15 липня відбудеться ЗНО з географії у ЗНЗ №9 та ОНВК №17.

Учасники, які зареєстровані на ЗНО з німецької мови, фізики та хімії, проходитимуть тестування в місті Кропивницькому:

2 липня – з фізики;

6 липня – з німецької мови;

17 липня – з хімії.

Прийшовши до пункту тестування, учасники повинні обов’язково при собі мати запрошення на проходження зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, чорну ручку та бути у захисній масці. За бажанням можна взяти прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.

Під час проведення ЗНО в кабінетах будуть присутні 15 учасників тестування.

Перед тестуванням кожному учаснику проводитиметься температурний скринінг. У закладах будуть забезпечені місця для оброблення рук антисептиками.