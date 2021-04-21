В Олександрії створена Громадська рада нового складу

20 квітня в Олександрії відбулися установчі збори новоствореної Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради та її перше засідання, повідомляє «Голос Громади».

Установчим зборам з формування Громадської ради передували чотири засідання ініціативної групи з їх проведення, останнє з цих засідань ініціативна група провела 7 квітня. Згідно з її рішенням, до участі в установчих зборах були допущені 40 представників інститутів громадянського суспільства Олександрії. Представника однієї громадської організації, а саме Тетяну Гриценко (ГО «Спілка підприємців Олександрії») ініціативна група вирішила не допустити до участі в установчих зборах через невідповідність даних про реєстрацію керівництва зазначеної спілки на офіційному сайті Міністерства юстиції України та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Установчі з бори за участі секретаря Олександрійської міської ради Вікторії Косяк проходили у сесійній залі, де 40 громадських представників мали визначитися між собою щодо можливих 35-ти членів нового складу Громадської ради – саме стільки їх має бути відповідно до чинного законодавства. Після проходження всіх робочих процедур (обрання головуючого, секретаря і лічильної комісії) вибори складу Громадської ради проходили шляхом рейтингового голосування. У підсумку за кількістю отриманих «балів» склад Громадської ради має такий вигляд:

Олександрійська міська організація профспілки працівників охорони здоров’я – ШКРОБ Геннадій Дмитрович;

громадська організація «Спілка «Інваліди Чорнобиля» – КОМЛЄВА – КОНАКОВА Людмила Федорівна;

громадська організація «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» – ПАСТОВЕНСЬКА Валентина Олександрівна;

громадська організація «Сучасні громадські ініціативи» – ГОЛОБОРОДЬКО Віктор Валентинович;

громадська організація «Захисники України – Олександрійщини» – НЕЧИПОРЕНКО Олег Миколайович;

Олександрійська міська організація ветеранів України – БОЛІЛИЙ Олексій Євдокимович;

громадська організація «Жіночий інформаційно-просвітницький центр «Перспектива» – ДЕРУН Марина Вікторівна;

благодійна організація «Благодійний фонд «Шлях до життя» – ТРИМБАЧ Анатолій Леонідович;

громадська організація «Олександрійське православне товариство» – ГОНЧАРЕНКО Валерій Валерійович;

громадська організація «Олександрійська спілка захисників Вітчизни» – ПІЩАНСЬКИЙ Олександр Іванович;

громадська організація «Патріотично –спортивний клуб «Захист» – КРАВЧЕНКО Олексій Миколайович;

громадська організація «Православна культура – ШТАНЬКО Анатолій Григорович;

громадська організація «Молодь- наша надія» – БОБУРКА Михайло Павлович;

громадська організація «Сильна Олександрійщина» – ЧИЖ Олексій Романович;

громадська організація «Територія вокального мистецтва» – БУШМАКІНА Анастасія Віталіївна;

громадська організація «Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» – ЗВЄРЄВЩИКОВ Євген Володимирович;

Олександрійський міський комітет профспілки працівників освіти і науки – СЛЄТА Віра Яківна;

громадська організація «Ліга підприємців Олександрії» – МАРТИЩЕНКО Богдан Леонідович;

громадська організація «Олександрійці» – ДОССЕНА Назар Андріанович;

Олександрійська міська об’єднана профспілкова організація «Єдність» – ЦІСАРЕНКО Олександр Миколайович;

Олександрійське відділення ВГО «Громадський контроль» – МОГИЛЬНИЙ Олександр Олександрович;

громадська організація «Центр розвитку спорту» – ЛЕЩЕНКО Руслан Володимирович;

громадська організація «Моя оселя» – ГОРИСЛАВЕЦЬ Світлана Іванівна;

громадська організація «Добровільне незалежне екологічне об’єднання «Зелений світ» – СІТНІЦЬКИЙ Станіслав Павлович;

Олександрійська міська організація Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни»- КОВТУН Лідія Іллівна;

громадська організація «Закон і правопорядок» – БЄЛОВ Сергій Павлович;

Олександрійська міська громадська організація захисту тварин «Друг» – КОТОВА Олена Юріївна;

громадська організація «Матерів дітей – інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері» – ЛЕВАНДОВСЬКА Юлія Ігорівна;

жіноча асоціація «Олександрійка» – ЧЕРНИШ Тетяна Василівна;

громадська організація «Олександрійська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно – спортивного товариства «Колос» – ЧЕРНОВА Наталія Василівна;

громадська організація Олександрійського козацького товариства «Козацький звичай» – ГРИГОР’ЄВ Сергій Володимирович;

Олександрійська міська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих – ТЕРЕЩЕНКО Людмила Володимирівна;

комітет по захисту прав пенсіонерів при масовому їх порушенні – ГАВРИЩУК Віталій Вікторович;

громадська організація «Національні дружини» – БОНДАРЕНКО Данило Миколайович;

релігійна громада ПЦУ «Христа Спасителя» – ЯРОВИЙ Сергій Вікторович.

Не набрали потрібної кількості рейтингових голосів і таким чином не увійшли до складу Громадської ради громадська організація «Клуб мотоспорту «Балтазар» – МУСУЛЕГА Олександр Іванович, громадська організація «Авто-Мото клуб Олександрія» – КРИСЬКО Володимир Федорович, громадська організація «Нова Хвиля» – ГУРЖІЙ Олександр Володимирович, релігійна громада «Блага вість» – ВІТЧЕНКО Микола Олександрович, громадська організація «ТСЗСУТВМФ Цивільний корпус «Азов» – ІВАНЧЕНКО Віктор Євгенович.

Відразу після завершення установчих зборів відбулося і перше засідання новообраної Громадської ради з обрання її керівного органу. Присутні проголосували за обрання головою Громадської ради Олексія ЧИЖА, заступником – Богдана МАРТИЩЕНКА, секретарем обрали Марину ДЕРУН. Висувалися на посади голови також кандидатури Олексія Болілого, який очолював Громадську раду попереднього складу, та Євгена Звєрєвщикова, але обидва кандидати перед голосуванням заявили про самовідвід.

Засідання наступним питанням порядку денного визначило склад робочої групи з розробки Положення про Громадську раду. Проєкт Положення члени групи мають представити до наступного засідання, запланованого на кінець травня цього року.

Новообраний склад Громадської ради має затвердити виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні.

На установчих зборах та першому засіданні Громадської ради у якості запрошених гостей були присутні члени олександрійського Молодіжного парламенту.