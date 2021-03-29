В Олександрії створять групу у напрямку роботи над домашнім насильством

В Олександрійському районному відділі поліції ГУНП у Кіровоградській області при відділі превенції створено групу з протидії домашньому насильству. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

Тож, сьогодні, 29 березня, відбулося ознайомлення з особовим складом групи – 8 осіб, та робочими завданнями.

Робота таких поліцейських полягає безпосередньо у реагуванні на прояви домашнього насильства. Таких звернень по Олександрії з початку року нарахувалось 30.

Поліцейські будуть заступати на службу щодня, реагувати, консультувати, а також вести обліки, профілактичну роботу та документування відповідних проявів.

Сергій Кузьменко привітав особовий склад групи, оглянув приміщення для роботи відповідної групи та поспілкувався з керівництвом поліції.

В разі виникнення випадків домашнього насилля громадяни можуть телефонувати за номером 102, патрульні отримують інформацію про виклик та одразу виїжджають за необхідною адресою.