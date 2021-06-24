В Олександрії сварка між двома кумами завершилася різаниною

Днями, в смт Олександрійському сталася сварка між кумами, яка завершилася лікарнею, повідомляє “Голос Громади”.

За словами очевидців інциденту та сусідів одного з учасників сварки маємо наступну картину того, що відбулося того злощасного ранку.

Близько 05:00 години чоловік запросив свого товариша-кума в гості на “перехилити чарчину”. Під час спільного відпочинку господар приревнував гостя до своєї дружини й між ними почалася сварка, яка переросла в боксерський “махач”. Розбирання претензій та доводів завершилося ножовими пораненнями одного з учасників тієї події. Постраждалого доставили до лікарні.