В Олександрії сильний вітер зламав дерева

Нагадаємо, в Олександрії оголошено штормове попередження. За повідомленням Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології 14 липня очікуються сильні дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 м/с, повідомляє «Голос Громади».

Вже зранку вітер наробив шкоди — зламав дерева та гілля дерев у парку ім.Т.Г.Шевченка.

Мешканців Олександрії закликають бути уважними та обережними. У випадку надзвичайної події телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.

Як вберегтися від шквального вітру, щоб не стати жертвою вирваного з корінням дерева або відірваної будівельної конструкції?

Уникайте прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів та будівель, конструкції яких може зірвати вітром;

не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів;

стежте за пересуванням ваших дітей і не дозволяйте їм гратися на вулиці під час штормового попередження;

відстежуйте метеорологічні попередження.

Нагадаємо, синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с, вдень 14 липня.