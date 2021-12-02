В Олександрії ситуація з хворобою на коронавірус стабільно погана

1 грудня було зроблено 135 ПЛР-тестів, виявлено 21 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 348 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні лікуються 51 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, з Онуфріївської – 8, зі Світловодської – 7, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 4, Приютівської – 2, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 2, Пантаївської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 297 хворих, у тому числі 16 дітей.

Усього станом на 2 грудня хворих на пневмонію – 428 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 71 дитина, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 75 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міський лікарні – 40 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 291 хворих, в тому числі 3 дітей.