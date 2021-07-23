В Олександрії ситуація з коронавірусною інфекцією є стабільною та контрольованою

22 липня було зроблено 40 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 2 хворих з Приютівської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 4 хворих.

Усього станом на 23 липня хворих на пневмонію – 75 осіб, в тому числі 35 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 73 дітей, з них 35 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 26 хворих.