В Олександрії та області роботодавці потребують бухгалтерів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних бухгалтерах.

Роботодавці області потребують 17 працівників за професією «бухгалтер». Серед зазначених вакансій – 3 посади головних бухгалтерів.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 10215 гривень.

Актуальними є вакансії для бухгалтерів у таких районах Кіровоградщини:

Голованівський – 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн та 6500 грн);

Добровеличківський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);

Долинський – 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн та 10215 грн (надається житло);

Кропивницький – 3 вакансії (заробітна плата за усіма вакансіями: 6000 грн);

Компаніївський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);

Маловисківський – 2 вакансії (заробітна плата за обома вакансіями: 6260 грн, також надається харчування та житло);

Новоархангельський – 1 вакансія (заробітна плата: 6832 грн);

Новомиргородський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);

Олександрійський – 2 вакансії (заробітна плата: 6100 грн та 10000 грн (відшкодування витрат на транспорт);

Петрівський – 1 вакансія (заробітна плата: 6200 грн);

Світловодський – 1 вакансія (заробітна плата: 6500 грн);

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.