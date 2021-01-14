В Олександрії та області роботодавці потребують бухгалтерів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних бухгалтерах.
Роботодавці області потребують 17 працівників за професією «бухгалтер». Серед зазначених вакансій – 3 посади головних бухгалтерів.
Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 10215 гривень.
Актуальними є вакансії для бухгалтерів у таких районах Кіровоградщини:
Голованівський – 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн та 6500 грн);
Добровеличківський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);
Долинський – 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн та 10215 грн (надається житло);
Кропивницький – 3 вакансії (заробітна плата за усіма вакансіями: 6000 грн);
Компаніївський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);
Маловисківський – 2 вакансії (заробітна плата за обома вакансіями: 6260 грн, також надається харчування та житло);
Новоархангельський – 1 вакансія (заробітна плата: 6832 грн);
Новомиргородський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);
Олександрійський – 2 вакансії (заробітна плата: 6100 грн та 10000 грн (відшкодування витрат на транспорт);
Петрівський – 1 вакансія (заробітна плата: 6200 грн);
Світловодський – 1 вакансія (заробітна плата: 6500 грн);
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.