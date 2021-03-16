В Олександрії та області за добу зафіксували 10 смертей від коронавірусу

На ранок 16 березня медики Кіровоградщини підтвердили десять летальних випадків у результаті коронавірусної інфекції, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Крім того, за добу на КОВІД захворіло 46 мешканців області та ще 60 одужали.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 429 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 26. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 428 ІФА-тестувань та 421 дослідження на антиген.

Одужали від коронавірусу: 21 житель обласного центру, 7 з м. Олександрія, 11 в м. Знам’янка, по 1 з Бобринецького, Голованівського, Добровеличківського, Знам’янського та Петрівського районів, 6 в Компаніївському районі та стільки ж в Устинівському районі, 4 з Новомиргородського району.

На Кіровоградщині за добу медики зафіксували 10 летальних випадків COVID-19. ️Йдеться про трьох жінок віком 39, 59 та 63 роки й 79-річного чоловіка з обласного центру, 61-річного та 84-річного чоловіків з м. Олександрія, 74-річного чоловіка з Добровеличківського району, 71-річну жінку з Новгородківського району, 70-річну жінку з Новомиргородського району та 81-річну жінку з Новоукраїнського району.