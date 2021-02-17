В Олександрії та районі сталося 3 пожежі, під час однієї з яких травмований чоловік потрапив до міської лікарні

Вчора, 16 лютого, в Олександрії та районі сталося декілька пожеж, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Перша пожежа сталася на площі Знам’янська в Олександрії, де на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 3 м² домашніх речей, 7 м² покрівлі та 7 м² перекриття господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

З наступним займанням рятувальники боролися у житловому будинку на території приватного домоволодіння по вул. Мічуріна с. Войнівка Олександрійського району, де горіло 30 м² домашніх речей. Під час пожежі було травмовано чоловіка 1966 р.н., якого з опіками ніг у стані середньої тяжкості доправлено до Олександрійської центральної міської лікарні.

Крім того, пізно у вечері в Олександрії по просп. Соборності вогнеборці приборкали займання 2 м² сміття на відкритій території.

В усіх випадках, крім випадку у с. Войнівка Олександрійського району, травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.