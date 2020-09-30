В Олександрії та районі сталося по одній пожежі

Вчора, 29 вересня, в Олександрії по вул.Шмідта горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

На час прибуття рятувальників вже горіло 24 м2 покрівлі. Пожежу гасило 8 чоловік особового складу.

Крім того, по вул. Некрасова в смт Нова Прага Олександрійського району на території приватного домоволодіння зайнялося 12 м2 покрівлі господарчої споруди та 3 м3 дров у ній. На гасіння пожежі залучались вогнеборці місцевої пожежної команди.