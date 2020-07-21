В Олександрії та районі у закладах торгівлі та громадського харчування виявили порушення карантинних вимог

Фахівці Держпродспоживслужби Кіровоградської області продовжують здійснювати діяльність щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на суб’єктах господарювання під час карантину, повідомляє «Голос Громади».

За період 19.03.2020 – 19.07.2020 за участю Держпродспоживслужби здійснено 13 157 заходів нагляду (контролю), які проводяться з метою проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) під час карантину.

За результатами перевірок порушення встановлено на 1 945. До порушників застосовувалися відповідні заходи реагування, зокрема 1 945 попереджень, надано пропозиції щодо усунення порушень, а також складено 41 протокол.

Крім цього, з 17 по 19 липня, фахівці склали 18 протоколів про адміністративне правопорушення, надали 116 попереджень суб’єктам господарювання щодо дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Всього за три дні обстежили 512 закладів, порушення виявили на 116 об’єктах, з них в Олександрії та районі, а саме:

м. Олександрія:

– магазини продовольчих товарів, павільйон «Смачна курочка» – під час повторного обстеження встановлено, що виявлені раніше порушення не усунуто, а саме: працівники працюють без захисних масок, не здійснюється температурний скринінг працівників, відсутні сертифікати на дезінфікуючі засоби, порушується періодичність проведення вологого прибирання та дезінфекції приміщень, контактних поверхонь тощо.

Олександрійський район:

– кафе «Лагуна», магазини непродовольчих товарів, магазин Оптовичок – допускаються відвідувачі без засобів індивідуального захисту, реалізується нефасована продукція, незахищена від забруднення, порушується графік проведення дезінфекції контактних поверхонь.