В Олександрії та районі за добу померло від коронавірусу 8 (!) громадян

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 23 листопада: 121 особа захворіла, 125 одужали, 14 летальних випадків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу провели 1014 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 51 дослідження ІФА та 268 досліджень на антиген.

14 летальних випадків від ускладнень коронавірусу були зафіксовані: 4 хворих з Кропивницького району: 90-річний чоловік і 2 жінки віком 66 та 73 роки з Кропивницької ТГ та 50-річна жінка з Первозванівської ТГ; 8 хворих з Олександрійського району 76-річна жінка та 2 чоловіка віком 63 та 67 років з Олександрійської ТГ, 2 жінки віком 73 та 79 років із Новопразької ТГ, 2 жінки віком 45 та 72 роки з Онуфріївської ТГ, 75-річний чоловік з Світловодської ТГ; 76-річна жінка з Гайворонської ТГ Голованівського району; 69-річна жінка із Злинської ТГ Новоукраїнського району.