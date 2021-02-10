В Олександрії тарифи на опалення та гарячу воду збільшувати не будуть

Про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Днями було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів України та Асоціацією міст України. Підписання відбулося в залі Міністерства розвитку громад та територій України.

Підписавши Меморандум, сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.

Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК, АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації і розроблять відповідні законодавчі інструменти.

У нашій області це рішення стосується п’яти населених пунктів, які мають централізоване теплопостачання – Кропивницький, Олександрія, Світловодськ, Знам’янська і Долинська. Вони є членами Асоціації міст України, тож на них також поширюється дія меморандуму.

З повним текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://www.auc.org.ua/novyna/taryfy-na-teplo-u-comu-opalyuvalnomu-sezoni-ne-zbilshatsya-amu-ta-uryad-pidpysaly-memorandum?fbclid=IwAR39Yi1S8T8Wwjs9MxPmINRS1TiNRwN0Jp7dhorMNQxoBCungFcemj3c5dc