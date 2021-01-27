️В Олександрії трьох службовців підозрюють у привласненні пів мільйона коштів, що призначались на виплату зарплатні медикам

В Олександрії трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів одного із комунальних медичних підприємств м. Олександрія (ч. 5 ст. 191 КК України). Повідомляє “ Голос Громади ” посилаючись на пресслужбу Прокуратури Кіровоградщини.

За даними слідства, службові особи медичної установи та посадовець управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради з метою заволодіння бюджетними коштами, у період з травня 2018 року по квітень 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів.

Злочинці привласнили грошові кошти призначені для виплат заробітної плати медпрацівникам комунального закладу й час шахрайських махінацій привласнили понад 503 тис. грн.

Слідство триває. На підозрюваних чекає суд.