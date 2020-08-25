В Олександрії тривають перевірки з виявлення насаджень нарковмісних рослин

У Кіровоградській області з початку операції «Мак» проведено майже 1300 обстежень сільськогосподарських полів, домоволодінь та пустирів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час перевірок було виявлено та знищено 113 тисяч рослин конопель, розпочато 96 кримінальних проваджень, 24 особам повідомлено про підозру про посів/вирощування снотворного маку чи конопель.

В рамках перевірок тривають обстеження на території регіону, міст Олександрії, Бобринця та Новомиргородського району.

В Олександрії поліцейські підтвердили факт зберігання наркотичних засобів та знищили дві плантації конопель, що вирощували на території домоволодінь місцевих мешканців. Зокрема, вилучено близько двох сотень конопель селекційних порід, висушені нарковмісні рослини, а також подрібнений канабіс, фасований у поліетиленові пакунки.