На якому етапі роботи з облаштування льодової арени в Олександрії

В Олександрії активно ведуться роботи з будівництва льодової арени, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі, вже змонтовано та укладено 20 км труб, по яким циркулюватиме рідина, що не замерзає при низьких температурах. Майданчик засипали піском та встановили бортики.

На завершальному етапі робіт залишилось залити арену декількома шарами рідини, які замерзатимуть та підлягатимуть шліфування спецобладнанням.

Поряд з цим, триває облаштування місця прокату ковзанів, туалетної кімнати, роздягальні й зони, де розміститься кафе.

По завершенню робіт арена пройде тестову перевірку хокейної команди.

Незабаром запрацює олександрійська льодова арена, яка знаходиться на території колишнього ЗНЗ № 4. На її відкриття з нетерпінням чекають всі мешканці міста.