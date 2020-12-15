В Олександрії ЦНАП на тиждень обмежив прийом олександрійців

Цього тижня, олександрійський міський ЦНАП обмежив прийом громадян, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Тож, з 14 по 18 грудня звернутися до Центру за отриманням послуг можна через електронне звернення за посиланням https://cnap.olexrada.gov.ua/eposlugi/index або за допомогою поштового зв’язку (Нова пошта, Укрпошта).

Видача вже готових результатів (крім отримання паспортів) буде відбуватись лише за допомогою поштового зв’язку. Додатково за консультацією можна звертатись за телефонами: (05235) 7-12-51, (068) 27-857-27.

Стосовно подальшого графіка прийому громадян буде повідомлено додатково.